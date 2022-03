Ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen hat für Sonntag erneut zu einer Großdemo für Frieden und gegen den Krieg in Ukraine aufgerufen. Bei der Polizei sind 100.000 Teilnehmer angemeldet - wie viele tatsächlich kommen, wird sich zeigen.

In ihrem Demo-Aufruf fordern die Organisatoren vom russischen Präsidenten Wladimir Putin die sofortige Einstellung alle Angriffe, den Rückzug aus der Ukraine und die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. „Unser Ziel sind Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa gemeinsamer Sicherheit, des Friedens und der Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden“, heißt es in dem Aufruf.

Die Demonstration soll am Sonntag um 12 Uhr am Alexanderplatz beginnen. Der Demozug führt über Grunerstraße, Getraudenstraße, Leipziger Straße und Eberstraße bis zur Straße des 17. Juni. Das Ende der Versammlung wird mit 16.30 Uhr angegeben. Die Demo-Veranstalter bitten darum, die Corona-Regeln einzuhalten und Maske zu tragen.

Das Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte bereits kurz nach dem Angriff Russlands am 24. Februar eine große Demonstration am 27. Februar initiiert. Mehr als hunderttausend Menschen gingen in Berlin auf die Straße, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern.