Friedrich Merz absolviert Schicht auf Intensivstation – Twitter reagiert mit Spott

Der CDU-Chef hat eine Intensivstation besucht und Pfleger bei ihrer Arbeit begleitet. Das kommt im Netz nicht nur gut an.

Friedrich Merz hat am vergangenen Mittwoch eine Schicht auf der Intensivstation des Klinikums Hochsauerland absolviert. Damit löste der Chef der CDU ein Versprechen ein: Er hatte einer Pflegeschülerin bei einer Veranstaltung im Herbst letzten Jahres zugesichert, einmal selbst zu erleben, wie sich eine Schicht im Pflegedienst einer Intensivstation anfühlt.

„2300 netto?! Pro Tag oder pro Woche?“ pic.twitter.com/pAxpOoYJUi — René Engel (@Engel_Re) April 9, 2023

Merz legte dabei auch selbst Hand an, wo er konnte, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Der CDU-Chef reichte demnach Verbandmaterial an, unterstützte bei der Umlagerung von Patienten und half bei der Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten.

Twitter-Nutzer waren geteilter Meinung über die Aktion. „Sehr cool“ sei das gewesen, loben manche. Ein Nutzer postete hingegen ein Bild von Merz und einer Pflegerin und schrieb darüber: „2300 netto?! Pro Tag oder pro Woche?“ – in ironischer Anspielung auf das aus Sicht der Pfleger zu niedrige monatliche Gehalt. Andere Nutzer werfen Merz eine PR-Inszenierung vor.