CDU-Chef Friedrich Merz ist für seinen Vorschlag eines sozialen Pflichtjahres für junge Menschen vielfach kritisiert worden. Am Sonntagmorgen kündigte Merz via Twitter an, das Thema auf dem bevorstehenden CDU-Parteitag am 9. und 10. September in Hannover besprechen zu wollen. „Große Teile der Bevölkerung über alle Altersgruppen hinweg haben Sympathie dafür“, schrieb der 66-Jährige.

Der CDU-Vorsitzende ist nicht der Erste, der mit der Forderung nach einem, dem ehemaligen Zivildienst ähnelnden, Modell eines sozialen Pflichtjahres auf Gegenwind trifft. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte sich bereits Anfang Juni für die Einführung einer Pflichtzeit ausgesprochen und damit eine deutschlandweite Debatte um Gemeinwohlorientierung und Generationengerechtigkeit losgetreten.

„Die @CDU wird voraussichtlich auf dem #Parteitag in Hannover über eine allgemeine #Dienstpflicht diskutieren. Große Teile der Bevölkerung über alle Altersgruppen hinweg haben Sympathie dafür. Aber es gilt, auch kritische Argumente in die Diskussion einzubeziehen.“ (tm) #MerzMail — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) August 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Große Teile der Bevölkerung“: Merz-Vorschlag trifft auf Spott

Insbesondere die Behauptung des CDU-Chefs, „große Teile der Bevölkerung“ stünden hinter dem Vorhaben eines Pflichtjahres, sorgte im Netz für Unverständnis und gab Anlass zu zahlreichen Parodien. „Meine Freunde und ich werden auf dem nächsten Treffen über eine allgemeine Enteignung von Multimillionären diskutieren“, ahmte eine Nutzerin Merz' Vorschlag nach. „Große Teile der Bevölkerung über alle Altersgruppen hinweg haben Sympathie dafür.“

„Meine Freunde und ich werden auf dem nächsten Treffen über eine allgemeine Enteignung von Multimillionären diskutieren. Große Teile der Bevölkerung über alle Altersgruppen hinweg haben Sympathie dafür. Aber es gilt, auch kritische Argumente in die Diskussion einzubeziehen.“ (tg) — Bettina Gunners (@B_Gunners21) August 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Andere verwiesen auf die angesichts gestiegener Inflation und des Krieges in der Ukraine derzeit angespannte Wirtschaftslage. „Ich fürchte, große Teile der Bevölkerung, die grade mit der Schule fertig sind, werden wohl dringend einen Verdienst benötigen um ihre in der Armut gelandeten Eltern entlasten zu können“, hieß es in einem Kommentar zum Vorschlag des Unionspolitikers.

Auch Stimmen aus der Politik äußerten sich inzwischen zum Vorstoß des Oppositionsführers. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verwies unter anderem auf den bestehenden Fachkräftemangel in Deutschland. „Da gehören junge Menschen in Ausbildung, Studium oder Beruf, nicht in Beschäftigungstherapie“, schrieb der FDP-Politiker auf Twitter.