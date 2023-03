Friedrich Merz lädt Hunderte Kommunalpolitiker zum Flüchtlingsgipfel ein

Wegen der Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen lädt Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) rund 700 Bürgermeister und Landräte nach Berlin ein. Nach Angaben von Bild soll das Treffen am 30. März stattfinden. In der Einladung, die auch der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend vorlag, heißt es: „Allein im Jahr 2022 wurden in Deutschland 244.000 Asylanträge gestellt. Die faktischen Aufnahmekapazitäten stoßen vielerorts an ihre Grenzen. Wir müssen uns diesen Realitäten annehmen.“

Deutschland sei ein starkes und hilfsbereites Land, heißt es in dem Schreiben weiter. „Um unserer humanitären Verantwortung gegenüber Schutzbedürftigen gerecht zu werden, müssen wirksame Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung von irregulärer Migration getroffen werden – national, europäisch und international.“ Die Unionsfraktion im Bundestag lade zu einem „offenen Austausch“ in den Deutschen Bundestag ein. „Im Rahmen unseres Kommunalgipfels zur Asyl- und Flüchtlingspolitik haben Sie die Gelegenheit, von der Situation vor Ort zu berichten. Wir wollen Ihnen zuhören.“