Friedrichsfelde-Ost: Frau am Bahnhof bewusstlos geschlagen

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag eine 30-jährige Somalierin am Bahnhof Friedrichsfelde-Ost attackiert. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, soll der Mann der Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, als sie gegen 14.30 Uhr mit ihrem siebenjährigen Sohn die Treppe zum Ausgang hochlief. Die Mutter stürzte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Derweil konnte der Angreifer unerkannt flüchten. Eine Reisende, die die Frau kurz darauf am Boden liegen sah, alarmierte den Notruf und leistete Erste Hilfe. Ermittler leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, die allerdings erfolglos verlief. Rettungskräfte brachten die 30-Jährige in ein Krankenhaus. Eine Bekannte holte wenig später den siebenjährigen Sohn vom Bahnhof ab, um sich um ihn zu kümmern.

Somalierin am Bahnhof attackiert – Polizei bittet um Hinweise

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Angreifer und besorgte sich die Videoaufzeichnungen vom Bahnhof. „Für ein fremdenfeindliches Motiv gibt es derzeit keine Anhaltspunkte“, teilte später eine Sprecherin der Bundespolizei auf Anfrage mit. Der Grund, warum der Unbekannte die Mutter angriff, ist nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030/2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800/6888000) genutzt werden.