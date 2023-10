Friedrichshagen: Radfahrerin stirbt nach Sturz im Krankenhaus

Berlin -Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz in Berlin-Friedrichshagen am Samstagabend im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll die 85-Jährige nach bisherigen Ermittlungen am Freitagvormittag auf dem Müggelseedamm in Höhe Emrichstraße über eine Bordsteinkante gefahren und dabei zu Fall gekommen sein. Der genaue Unfallhergang und die Todesursache werden noch geklärt.