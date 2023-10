Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen sind am Dienstagnachmittag in Berlin-Friedrichshain zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll eine 66-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen 15.25 Uhr auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz unterwegs gewesen sein, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto, in dem sich noch der 58-jährige Fahrer aufhielt.

Durch die Wucht des Aufpralls soll das Auto der Frau zurückgeschleudert worden sein, sich dabei überschlagen haben und auf dem Dach liegen geblieben sein. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, ehemals Twitter, wurde die Frau mithilfe des Technischen Dienstes aus dem Fahrzeug gerettet und kam ins Krankenhaus. Die Frau erlitt Verletzungen am Brust- und Halsbereich und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Update: Die eingeklemmte Person wurde durch Mittel des #Technischen_Dienstes befreit und mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Wir waren mit 22 Kräften vor Ort. Die Karl-Marx-Allee ist in Richtung Alexanderplatz noch für ca. 2 Stunden gesperrt. pic.twitter.com/HAo5zPILqR — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 17, 2023

Mehrere Fahrzeuge kollidieren: Erheblicher Sachschaden an vier Autos

Der 58-Jährige wurde bei der Kollision am Kopf verletzt und musste durch alarmierte Rettungskräfte versorgt werden. Durch den heftigen Stoß soll sein geparktes Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschoben worden sein, das wiederum gegen das davor geparkte Fahrzeug prallte. An allen vier Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war Fahrbahn für fast vier Stunden gesperrt. Die genauen Umstände und warum die 66-Jährige von der Fahrbahn abkam, müssen noch geklärt werden.