Ein Berliner Polizist ist von einem 38-jährigen Mann rassistisch beschimpft, gebissen und bespuckt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war er am Mittwochabend gegen 21 Uhr mit einer Kollegin zu einem Restaurant in der Richard-Sorge-Straße in Berlin-Friedrichshain gerufen worden, weil dort ein Mann einen 33-Jährigen antisemitisch und rassistisch beleidigt hatte.

Als die Polizisten eingriffen, wurde der Mann den Angaben nach noch aggressiver. Er weigerte sich, sich auszuweisen, beleidigte und bedrohte den Polizisten mit Migrationshintergrund mehrfach. Als der Beamte mit der Kollegin den 38-Jährigen zu Boden brachten, biss dieser ihm in die Schulter. Mithilfe weiterer Polizisten wurde der um sich spuckende und schlagende Mann gefesselt, zum Abtransport wurde ihm eine Spuckhaube aufgesetzt.

Eine Atemalkoholkontrolle auf freiwilliger Basis lehnte der Mann ab. Der 38-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam. Der gebissene Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen führt nun der Polizeiliche Staatsschutz.