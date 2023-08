Berlin: Kokstaxi-Fahrer rammt auf der Flucht parkende Autos

Zivilpolizisten haben am Mittwochabend in Berlin ein sogenanntes Kokstaxi gestoppt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Ermittler auf den Fahrer gegen 22 Uhr in der Grünberger Straße in Friedrichshain aufmerksam geworden, weil er ständig aus seinem Auto ein- und wieder ausstieg.

Als der Mann losfuhr, folgten die Polizisten dem Wagen und forderten den Fahrer auf, zu stoppen. Daraufhin versuchte der 43-Jährige, zu fliehen. Er beschleunigte auf über 100 km/h und fuhr auf der Bouchéstraße in Berlin-Treptow in zwei geparkte Wagen. Danach floh er zu Fuß weiter.

Wer ist gestern mit über 100 km/h vor unseren Kolleg. in #Fhain geflüchtet, mit geparkten Autos kollidiert und dann zu Fuß abgehauen?

Sie können Ihre zurückgelassenen Papiere in unserer #Dir5 abholen. Das Kokain behalten wir.😉

PM:https://t.co/4NlGKqZl7J

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 24, 2023

Die Polizei durchsuchte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft das Auto und fand zwei mit Kokain gefüllte Mikroreagenzgläser sowie Bargeld. Im Wagen lagen außerdem die Fahrzeugpapiere, mit denen der Mann identifiziert werden konnte.