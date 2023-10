Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat angekündigt, neun neue Stolpersteine zu verlegen. Darunter seien die ersten in Gedenken an Schwarze Personen in dem Stadtviertel, wie das Bezirksamt am Montag mitteilte. Die Stolpersteine sollen von dem Künstler Gunter Demnig am 8. Oktober in der Reichenberger Straße und in der Alten Jakobsstraße verlegt werden.

Bislang liegen rund 1000 Stolpersteine in Friedrichshain-Kreuzberg. Fünf neue Gedenksteine sollen an die Familie Boholle sowie die verwandte Familie van der Want in der Jakobstraße 134 erinnern. Die Familien wurden als afrodeutsche von der Gestapo verfolgt. Stephanie Boholle und ihre Kinder wurden verhaftet. Sie starb in einem Gestapo-Gefängnis in Polen oder im KZ Stutthof. Ihre Tochter Josefa starb 1955 an chronischen Erkrankungen, die sie im KZ Stutthof bekommen hatte.

In der Reichenberger Straße sollen vier Stolpersteine an die jüdische Familie Fabian erinnern. Wegen der zunehmenden Entrechtung von Juden in Deutschland war die Familie in verschiedene Länder geflüchtet. So emigrierte Kurt Fabian nach Brasilien und kehrte 1947 nach Berlin zurück. Er beendete sein Jura-Studium, welches er während des Nationalsozialismus abbrechen musste, und blieb bis zu seiner Pensionierung Richter am Amtsgericht Zehlendorf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Herrmann: Schwarze Menschen fehlen im historischem Gedächtnis

„Wir sind ein bunter und vielfältiger Bezirk. Das muss auch in unserem Gedenken sichtbarer werden. Die Erfahrungen Schwarzer Menschen im Nationalsozialismus fehlen bis heute nahezu gänzlich im öffentlichen und historischen Gedächtnis“, sagt Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann.

Die Stolpersteine werden von dem Künstler Gunter Demnig seit 1992 verlegt. Inzwischen liegen in Deutschland und vielen anderen Ländern mehr als 96.000 dieser kleinen, mit Metall beschlagenen Quader vor Häusern, in denen die Opfer einst wohnten. Auf den Steinen sind kleine Messingtafeln mit biografischen Angaben der Ermordeten oder Verfolgten angebracht.