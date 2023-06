Friedrichshain-Kreuzberg: Taxifahrer geschlagen, getreten und ausgeraubt

Ein 24-jähriger Taxifahrer ist am frühen Samstagmorgen von drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Laut der Polizei war der Mann gegen 3 Uhr auf seinem Heimweg durch Kreuzberg gelaufen, als ihm ein Unbekannter in der Skalitzer Straße, auf Höhe des Eingangs zum Görlitzer Park Drogen anbot. Als der Mann ablehnte, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Täter habe versucht, dem 24-Jährigen die Geldbörse und das Handy zu entreißen, berichtet die Polizei weiter. Der Taxifahrer konnte zwar zunächst den Angreifer von sich wegstoßen, wurde dann aber von dessen Komplizen am T-Shirt festgehalten und sofort mit Schlägen und Tritten attackiert. Das Duo erbeutete dann Portemonnaie und Handy des 24-Jährigen. Als der Überfallene nochmals die Verdächtigen an der Flucht zu hindern versuchte, wurde er von einem dritten Mann zu Boden gerissen und mehrfach getreten.

Dieser Angreifer konnte durch alarmierte Polizisten festgenommen werden, während er noch auf sein Opfer eintrat. Die anderen beiden Männer sind flüchtig. Der 24-Jährige kam auf Grund einer Verletzung an der Hand sowie mehrerer oberflächlicher Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus. Der festgenommene 36-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.