Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der Bezirk Kiew-Darnyzja in der ukrainischen Hauptstadt habe eine offizielle Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Wie das Bezirksamt am Freitag mitteilte, besiegelten die Bezirke die Vereinbarung während einer Videokonferenz. Fokus der Partnerschaft seien dabei die Themen Bildung und Sicherheit von Schülerinnen und Schülern.

„Im Gespräch zeigte sich, wie dramatisch die Situation für Schüler*innen und Lehrkräfte in Kijyw-Darnyzja ist“, teilte das Bezirksamt mit. „Auch mit Bereitstellung der Schutzräume ist es eine enorme Belastung, die Schulen im Bezirk offen zu halten.“ Ein dringendes Problem sei die Sicherheit in Kindertagesstätten, auch hier fehlten Schutzräume. „Zudem ist das Evakuieren kleiner Kinder für das pädagogische Personal eine besondere Herausforderung“, hieß es in der Mitteilung. „Nach Beginn des Luftalarmes bleiben lediglich fünf Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen.“

Friedrichshain-Kreuzberg hilft Kiew-Darnyzja mit einer Viertelmillion

Schon im vergangenen Sommer seien die beiden Bezirke eine Solidaritätspartnerschaft eingegangen. Friedrichshain-Kreuzberg habe seitdem Projektgelder aus Förder- und Eigenmitteln nach Kiew-Darnyzja geschickt. Neben den Schutzräumen in Kitas und Vorschuleinrichtungen benötige der ukrainische Bezirk besonders dringend psychosoziale Betreuung der Lehrkräfte und des Gesundheitspersonals.

„Gemeinsam konnten wir im Umfang von 250.000 Euro Schutzräume in den 41 Schulen für die 49.000 Schüler*innen und 5.000 Lehrer*innen vor Ort ausstatten“, sagte die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne). Es sei eine „Herzensangelegenheit“ den Menschen im Partnerbezirk zu helfen. „Mit der Kooperationsvereinbarung festigen wir die Solidaritätspartnerschaft und stehen an der Seite der Ukrainer*innen.“

Die Fördergelder seien eingesetzt worden, um die Keller der Schulen zu Schutzräumen umzubauen und so das Leben der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bei Luftangriffen zu schützen. „Die Luftalarme dauern manchmal drei bis vier Stunden an“, berichtete Mykola Kalashnyk, Vorsitzender der staatlichen Leitung im Bezirk Darnyzja. „Wir danken dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sehr für seine Unterstützung bei der Vorbereitung unserer 41 Schulen auf das neue Schuljahr.“

Ukrainischer Bezirk Kiew-Darnyzja bereitet sich auf Winter vor

Die Vertreterinnen und Vertreter des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg zeigten sich beeindruckt von der Leistung der Verwaltung in Kiew-Darnyzja: „Die Behörden halten die alltägliche Versorgung für das Leben der Bürger*innen auch während ständig drohender russischer Luftangriffe aufrecht.“ Diese extreme Belastung würden die Mitarbeitenden nun schon über anderthalb Jahre meistern. Hinzu komme, dass der Bezirk 70.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen habe, die ebenfalls betreut werden müssen.

Zurzeit ist die Verwaltung in Kiew-Darnyzja damit beschäftigt, den Bezirk auf den Winter vorzubereiten. Die Befürchtung ist, dass die russischen Angriffe auf die Wärme- und Wasserversorgung wieder zunehmen werden. „Es wird ein großer Bedarf an Decken und Generatoren bestehen“, teilte das Bezirksamt mit. „Die Mitarbeitenden des Bezirksamts sind aktuell damit beschäftigt, entsprechende Unterstützungsprojekte zu entwickeln.“