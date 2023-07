Kampf gegen Müll: Dieser Berliner Bezirk fordert Steuer auf Einweg-Verpackungen

Um die Mengen an Müll in den Griff zu kriegen, will Friedrichshain-Kreuzberg eine Steuer auf Einweg-Verpackungen erheben. Ziel ist es, Geld einzusparen – und den Kiez sauber zu halten.