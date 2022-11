Unfall in Berlin-Friedrichshain: Laster schiebt Tram von den Gleisen 

In Friedrichshain ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. In der Folge war die Landsberger Allee großflächig gesperrt.

In Berlin-Friedrichshain kam es am Mittwoch zu einem schweren Straßenbahnunfall. Sabine Gudath

Ein Laster ist am Mittwochmorgen an der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Aufprall war laut einem Medienbericht offenbar so heftig, dass die Tram von den Gleisen geschoben wurde. Im gesamten Nahbereich staute sich der Verkehr massiv, weitere Straßenbahnlinien wurden umgeleitet.

Wie die B.Z. weiter schreibt, wurde die Tram bei dem Aufprall stark beschädigt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte, ist der Unfallort inzwischen geräumt. Auch die Tramlinien M5, M6 und die M8 fahren wieder auf der Stammroute. Zuvor war die Landsberger Allee in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrer mussten bis zu 30 Minuten länger einplanen, es staute sich rund um den gesamten Bereich.

Die Unfallstelle auf der Landsberger Allee in #Friedrichshain ist geräumt und die Linien #M5_BVG , #M6_BVG und #M8_BVG fahren wieder die reguläre Route. https://t.co/x2XUTj6FG2 — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 30, 2022