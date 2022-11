Friedrichshain: Mann randaliert im Jugendamt und attackiert Polizisten

Der 25-Jährige weigerte sich, das Jugendamt zu verlassen. Als die Polizei ihn hinausführen wollte, griff er die Einsatzkräfte an.

Die Polizei im Einsatz: In Friedrichshain hat ein 25-Jähriger im Jugendamt randaliert und Polizisten verletzt.

Die Polizei im Einsatz: In Friedrichshain hat ein 25-Jähriger im Jugendamt randaliert und Polizisten verletzt. dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Mann hat am Montagmittag im Jugendamt Friedrichshain randaliert und zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, weigerte sich der 25-Jährige gegen 12.30 Uhr, das Jugendamt in der Frankfurter Allee zu verlassen. Als die hinzugerufene Polizei eintraf und den Mann aus dem Gebäude führen wollte, wehrte sich dieser und griff die Einsatzkräfte an.

Weil der Mann um sich schlug und trat, brachten ihn die Polizisten zunächst zu Boden. Als er dort weiter Gegenwehr leistete, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Schließlich legten die Einsatzkräfte dem 25-Jährigen Handschellen an.

Mann soll heimlich Gespräch aufgezeichnet haben

Bei dem Einsatz zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Ein Beamter erlitt Hautabschürfungen am Kopf und an den Armen. Sein Kollege trug einen Bruch des Mittelhandknochens davon. Beide Polizisten ließen sich im Krankenhaus ambulant behandeln und beendeten danach ihren Dienst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, weil der Tatverdächtige mit seinem Handy ein Gespräch mit einer Sachbearbeiterin des Jugendamtes ohne deren Wissen aufgezeichnet haben soll. Der Festgenommene soll am Dienstag im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.