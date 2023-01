Eine Person wurde bei dem Unfall in Berlin-Friedrichshain offenbar verletzt. Der Rettungswagen konnte nicht mehr weiter zu seinem Einsatzort fahren.

Friedrichshain: Mercedes-Fahrerin kracht frontal in Krankenwagen

Eine Fahrerin eines Mercedes ist in der Nacht mit einem Rettungswagen der Johanniter im Einsatz für die Berliner Feuerwehr zusammengeprallt. Ersten Informationen zufolge krachten die Fahrzeuge auf der Kreuzung Boxhagener Straße und Holteistraße ineinander. Dabei soll der Mercedes Coupé in die Front des Krankenwagens gefahren sein.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine Person leicht verletzt, konnte aber am Ort verbleiben. Die Leitstelle der Berliner Feuerwehr musste einen anderen Rettungswagen zum geplanten Einsatzort in der Dossestraße alarmieren. Die Bergungsarbeiten haben den Angaben nach rund 45 Minuten in Anspruch genommen. Die genaue Unfallursache ermittelt nun die Polizei.