Auf einer Baustelle in Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstag gegen gegen 11.45 Uhr eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt an der Ecke Persiusstraße und Bödikerstraße, etwa zwischen Spree und dem Bahnhof Ostkreuz.

Kriminaltechniker der Polizei sowie Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind bereits vor Ort. Die Spezialisten der Polizei müssen die Weltkriegsbombe vor dem Abtransport entschärfen. Vorher müssen alle Menschen die Umgebung verlassen, das kann Stunden dauern.

In #Friedrichshain wurde bei Bauarbeiten eine #Weltkriegsbombe gefunden. Unsere Kriminaltechnik

ist bereits am Ort. Für die Untersuchung wurden im nahen Umkreis bereits Gebäude evakuiert und

temporär der Bahnverkehr eingeschränkt. Wir informieren Sie @polizeiberlin_e.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Laut der Polizei wurde ein Sperrkreis von 500 Metern rund um den Bombenfundort eingerichtet. Alle Gebäude in diesem Bereich würden evakuiert, hieß es. Nach Angaben von Polizeisprecherin Anja Dierschke müssen etwa 12.000 Menschen die Häuser verlassen. „Darunter sind Alte und Nicht-Gehfähige, und dabei hilft uns die Feuerwehr.“

In einem Sperrkreis von 500 Metern werden alle Gebäude evakuiert, sodass alle Personen den markierten Bereich verlassen müssen.

Sie helfen den Einsatzkräften vor Ort, wenn Sie sich bereits selbstständig aus dem Bereich begeben.#Weltkriegsbombe #Friedrichshain pic.twitter.com/Q8s3f8SjTd — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe hat nach Angaben der Polizeifeuerwerker zwei Zünder. Sie sollen am Abend mit einem Wasserschneidgerät herausgetrennt werden. Dabei schneidet ein 200 bar scharfer Wasserstrahl die Stahlhülle der Bombe auf.

Weltkriegsbombe in Friedrichshain: Elsenbrücke wird gesperrt

Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) wird die Elsenbrücke gesperrt. Ebenfalls werden gesperrt: Stralauer Allee, Elsenstraße, Alt-Stralau, Markgrafendamm Hauptstraße, Kynaststraße, Corinthstraße, Bossestraße, Rochwowstraße. Busse in dem Bereich fahren nicht. Laut der VIZ kommt es im gesamten Umfeld bereits zu Stau.

Der 500 Meter #Sperrkreis ist jetzt vollständig eingerichtet. #STAU im gesamten Umfeld! Den Bereich weiträumig umfahren!

· #Puschkinallee/Schlesische Straße +45 Min

· Boxhagener Straße/#Marktstraße +20 Min pic.twitter.com/IL0EO0EN3U — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wie die Bundespolizei mitteilt, bereitet die Polizei eine Räumung des Bahnhofs Ostkreuz vor. Laut der S-Bahn fahren die Ringbahn, S3, S5, S7, S75 und S8 ohne Halt durch. Das wird laut der Polizei erst in den Abendstunden der Fall sein, wenn die umliegenden Häuser evakuiert sind. Die Linie S75 verkehrt nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg. Die Linie S85 fährt nicht. Laut der VIZ halten auch Fern- und Regionalzüge nicht am Ostkreuz.

#S3, #S41, #S42, #S5, #S7 und #S8: Wegen eines Polizeieinsatzes (Bombenfund) entfällt ab sofort der Halt am Bahnhof #Ostkreuz. Die Linie #S75 verkehrt nur zwischen #Wartenberg und #Lichtenberg. Die Linie #S85 verkehrt nicht. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) August 18, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz