Friedrichstraße: Bröckelnde Fassade fällt Mann auf den Kopf – Straße gesperrt

Einem 63-jährigen Fußgänger ist am Samstagabend auf der Friedrichstraße ein Stück Fassade auf den Kopf gefallen. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilt, war der Mann ein Angestellter des Zentralen Objektschutzes und gerade mit seinem Kollegen im Dienst, als er von einem oder mehreren Bruchstücken der Steinplatte am Kopf getroffen wurde. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen Teil der Fassade in Höhe der sechsten Etage.

Passanten alarmierten Rettungskräfte, die den Schwerverletzten in ein Krankenhaus brachten, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird. Der begleitende Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Straßenabschnitt wegen Einsturzgefahr gesperrt

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr begutachteten die Fassade des Bürohauskomplexes und stellten weitere Schäden an Fassadenelementen fest. Daher wurden der Gehweg und die Fahrbahn der Friedrichstraße zwischen Behrenstraße und Französischer Straße sowie der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn der Französischen Straße zwischen Friedrichstraße und Charlottenstraße gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen und wegen des Verdachts der Baugefährdung führt nun das Landeskriminalamt (LKA).

Friedrichstraße gerade erst für den Autoverkehr geöffnet

Seit Anfang Juli ist auf der Friedrichstraße eigentlich der Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße für den Autoverkehr wieder freigegeben. Mit der erneuten Öffnung hat sich die Nutzungsart des rund 500 Meter langen Teilstücks der Einkaufsstraße bereits zum vierten Mal geändert. Erstmals hatte die frühere Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) den Abschnitt im August 2020 für den Autoverkehr im Rahmen eines Verkehrsversuchs sperren lassen. Es folgten Öffnungen und Sperrungen.

Der neue CDU-geführte Senat steht dem Autoverkehr deutlich offener gegenüber als Jarasch. Schreiner hat den Abschnitt nun wieder für Kraftfahrzeuge öffnen lassen. Auf Dauer verfolgt die Senatorin nach eigenen Angaben ein umfassendes Verkehrskonzept für den gesamten Bereich.