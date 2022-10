Friesischer Krimi mit Humor kommt am besten an Erneut schalten die meisten Zuschauer beim ZDF-Krimi ein. Auch das Schlagerjubiläum im Ersten kommt gut an, dahinter liefern sich zwei Sender ein Kopf-an-Kop... dpa

HANDOUT - Den Krimi mit Streifenpolizist Henk Cassens (Maxim Mehmet) und seinen Mordermittlungen haben sich viele Menschen angesehen. Willi Weber/ZDF/dpa

Berlin -Die ZDF-Krimireihe „Friesland“ hat am Samstagabend am meisten Fernsehzuschauer angelockt. Im Schnitt schalteten 6,73 Millionen um 20.15 Uhr den Krimi mit Sophie Dal und Maxim Mehmet ein, was einem Marktanteil von 25,2 Prozent entsprach. Im Ersten feierte Florian Silbereisen „Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!“. Das interessierte 4,74 Millionen Zuschauer (19,5 Prozent).