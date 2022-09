Berlin - Kostenloser Friseurbesuch für Wohnungs- und Mittellose: Professionelle Friseurinnen und Friseure des Wohltätigkeitsvereins Barber Angels Brotherhood haben am Sonntag in der Berliner Stadtmission am Zoo Gratis-Haar- und Bartschnitte angeboten. Die rund ein Dutzend Haarprofis hatten bis in den Nachmittag hinein gut zu tun. Das Angebot richtete sich insbesondere an wohnungslose und von Altersarmut betroffene Menschen, denen ein neuer Haarschnitt das Selbstwertgefühl stärken soll. Der Verein ist in mehreren europäischen Ländern tätig und hat eigenen Angaben zufolge allein in Deutschland bislang rund 40.000 bedürftigen Menschen mit einem neuen Haarschnitt geholfen.