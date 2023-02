Frost und lokale Glätte in Berlin und Brandenburg Frost und örtliche Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Tag mit Fro... dpa

Berlin/Potsdam -Frost und örtliche Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Tag mit Frost und lokalen Nebelfeldern, die sich im Laufe des Vormittags verziehen. Danach scheint die Sonne durch und es bleibt trocken - bei Höchsttemperaturen zwischen einem und drei Grad Celsius. In der Nacht auf Donnerstag kommt erneut Frost auf und der Himmel bleibt klar. Es werden Tiefstwerte zwischen minus fünf und minus neun Grad erwartet.