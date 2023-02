Frost und Sonne in Berlin und Brandenburg Es bleibt frostig für die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Donnerstag beginnt zunächst wolkenlos und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Do... dpa

Berlin/Potsdam -Es bleibt frostig für die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Donnerstag beginnt zunächst wolkenlos und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Bis zum Mittag bleibt es frostig, dann sollen die Höchsttemperaturen auf zwei bis fünf Grad Celsius steigen. Am Nachmittag ziehen den Angaben nach Wolken auf, aber es bleibt trocken. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad. Vereinzelt kann es zu Niederschlägen und Glätte auf den Straßen kommen.