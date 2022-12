Frostwetter versetzt Niederlande ins Schlittschuhfieber In den Niederlanden ist das Schlittschuhlaufen ein Volkssport. Bei frostigem Wetter holen viele nun ihre Schuhe aus dem Schrank. Aber hält der Frost lang gen... dpa

ARCHIV - Dutzende von Schlittschuhläufern laufen auf der gefrorenen Oberfläche von Amsterdams historischem Prinsengracht-Kanal. Patrick Post/AP/dpa

Amsterdam -Bei frostigem Wetter hat in den Niederlanden wieder das Schlittschuhfieber eingesetzt. Überall im Land hoffen die Menschen, dass die Eisschicht auf Kanälen und Wasserflächen in den kommenden Tagen dick genug wird, damit sie dort ihre Runden auf Schlittschuhen drehen können. Noch ist unklar, ob der Frost für das große Eisvergnügen reicht. Der nationale Wetterbericht sagt zwar bis einschließlich des Wochenendes teils tüchtigen Nachtfrost voraus, danach aber soll es wieder milder werden. Einige Schlittschuhbahnen, etwa in Winterswijk an der westfälischen Grenze, öffneten bereits.