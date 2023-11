FU Berlin: Pro-palästinensische Demo und Gegendemo am Freitag

Berlin -Dutzende Menschen, darunter vielen Studenten, sind am Freitagmittag zu einer propalästinensischen Kundgebung vor die Freien Universität (FU) Berlin gekommen. Teilnehmer der Kundgebung schwenkten Palästina-Flaggen und hielten Transparente mit der Aufschrift „Stop the Genocide“ und „Ceasefire now Stop the war“. Die Polizei zählte etwa 160 Demonstranten.



In dem im Internet veröffentlichten Aufruf zur Kundgebung war unter anderem von Völkermord im Zusammenhang mit dem Krieg im Gaza-Streifen die Rede. Israel wird Apartheid vorgeworfen.

FU Berlin: Gegendemonstranten mit Israel-Flaggen

Am Rande der Kundgebung gab es eine Gegendemonstration. Etwa zehn Menschen zeigten Israel-Flaggen. Die Polizei positionierte sich zwischen den beiden Veranstaltungen. Hier und dort gab es Wortgefechte zwischen beiden Gruppen.

Es wurde für eine pro-palästinensische Demonstration am Samstag geworben. Eine marxistische Hochschulgruppe hatte zur „Kundgebung für Palästina“ vor die Mensa der Universität eingeladen.