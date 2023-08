Die Mensa der Technischen Universität in Berlin hat im bundesweiten Ranking für die besten Mensen für Veganer mit ihren ausschließlich veganen Gerichten am besten abgeschnitten und fünf Sterne erhalten. Das teilte die Tierschutzorganisation Peta am Dienstag in Stuttgart mit.

Die Mensa Pasteria Veggie 2.0 des Studierendenwerks Berlin teilt sich den ersten Platz mit der Mensa „Rote Beete“ des Akademischen Förderungswerks Bochum. Jeweils vier Sterne gingen an die vegetarische Mensa des Studierendenwerks Hamburg, „Blattwerk“, sowie die Mensa „Bambus“ des Studierendenwerks Mainz.

Angebot von Milch-Alternativen wie Hafer-Drinks floss in Bewertung mit ein

Bereits zum siebten Mal hat Peta bundesweit Universitätskantinen zu deren veganen Angeboten befragt. Die Beurteilungskriterien bezogen sich laut Mitteilung vorwiegend auf das tägliche Angebot an veganen Gerichten, die spezielle Schulung des Personals und das Angebot an Pflanzendrinks für den Kaffee im Frühjahr 2023. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Studierendenwerke bildeten die Grundlage für die Bewertung. Insgesamt beteiligten sich 41 Werke an der Umfrage.