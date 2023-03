Fünf-Tore-Gala von Haaland: ManCity schießt RB Leipzig ab

Nach dem 1:1 im Hinspiel hatte sich Leipzig bei Manchester City durchaus etwas ausgerechnet. Am Ende geriet RB jedoch komplett unter die Räder.

Erling Haaland hat den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig fast im Alleingang aus der Champions League geschossen. Der Stürmer erzielte am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel fünf Treffer beim 7:0 (3:0)-Sieg von Gastgeber Manchester City. Fünf Tore waren vor ihm in einem Königsklassen-Spiel nur Lionel Messi, einst beim 7:1 gegen Bayer Leverkusen, und Luiz Adriano im Trikot von Schachtjor Donezk geglückt.

Haaland traf vor der Pause mit einem Hattrick (22./Handelfmeter, 24., 45.+2). Nachdem Ilkay Gündogan nach dem Seitenwechsel den vierten Treffer markierte (49.), setzte Haaland seine Tore-Show mit zwei weiteren Toren (54. und 57.) fort, ehe Kevin De Bruyne (90.+2) zum Endstand traf. Es ist die höchste Leipziger Niederlage in der Champions-League-Geschichte. Haaland hat nun bereits zehn Tore in der laufenden Saison der Königsklasse erzielt, dazu war er in der Premier League 28 Mal erfolgreich.