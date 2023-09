Musiker Peter Maffay hat bestätigt, dass er seine Partnerin Hendrikje Balsmeyer geheiratet hat. „Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar“, sagte Maffay der Bild-Zeitung. Demnach hat das Paar bereits vor eineinhalb Jahren, im April 2022, heimlich geheiratet. Für den 74-jährigen Maffay ist es die fünfte Ehe, mit der fast 40 Jahre jüngeren Lehrerin hat der Sänger eine kleine Tochter.

Bis die beiden sich wirklich kennenlernten, waren mehrere Anläufe nötig. Maffey holte die blonde Frau im Juni 2015 in Magdeburg für seinen Hit „Du“ aus dem Publikum auf die Bühne. Im August trafen sie sich bei einer Fan-Reise des Musikers in dessen Heimat Rumänien wieder. Erst am 9. Oktober, bei einem dritten Treffen, kamen sie wirklich ins Gespräch. Zu der Zeit war der Musiker noch verheiratet. Im Dezember 2015 wurden er und Hendrikje schließlich ein Paar.