Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat eine Übersicht über den Anteil der Mitarbeiter in der Berliner Verwaltung mit Migrationshintergrund angekündigt. „Die freiwillige Erfassung über die Zahl der Mitarbeiter mit Migrationsgeschichte soll 2023 vorliegen“, sagte sie dem Tagesspiegel (Sonntag). Wenn Verwaltung Akzeptanz haben wolle, müsse sie die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln, sagte Kipping weiter.

Die Sozialsenatorin hatte vor Kurzem das vom Abgeordnetenhaus beschlossene Partizipationgesetz, mit dem insbesondere der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung erhöht werden soll, als Kernanliegen bezeichnet. Die Berliner Verwaltung müsse das Gesetz allein aus praktischen Gründen umsetzen, sagte sie nun dem Tagesspiegel: „Es ist auch ein ganz egoistisches Anliegen: Wenn in der jungen Generation jeder Zweite in Berlin eine Migrationsgeschichte hat, muss man sich nicht über Personalmangel in der Verwaltung wundern, wenn man diese Hälfte ausschließt – und sei es unbeabsichtigt.“

In der Berliner Senatsverwaltung für Soziales stieß Kipping demnach auf Hindernisse für eine vielfältige Belegschaft. Diese lägen vor allem im Einstellungs- und Auswahlprozess. „Das ist oft das Verwaltungs- und Laufbahnrecht. Da ist nicht allein entscheidend, was eine Person kann, sondern ob sie die laufbahnrechtlichen Herausforderungen erfüllt“, sagte Kipping. Diese Anforderungen zu erfüllen, sei nicht für alle Menschen gleich einfach: „Das ist für Menschen schwieriger, die eine bewegte private Geschichte haben.“