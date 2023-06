Für den Geldbeutel und das Klima: So können Sie Warmwasser sparen

Drei von vier Haushalte in Deutschland verbrauchen einer Erhebung zufolge deutlich mehr warmes Wasser, als sie müssten. Das geht aus dem Warmwasserspiegel für 2023 hervor, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online am Dienstag veröffentlicht hat. Ein Zwei-Personenhaushalt könne demnach im Schnitt etwa 90 Euro pro Jahr an Warmwasserkosten sparen – und würde damit nicht nur dem eigenen Geldbeutel, sondern auch dem Klima etwas gutes tun.

Schon durch einfache Maßnahmen, wie etwa die Anschaffung eines Sparduschkopfes, könnten in Deutschland insgesamt 200 Millionen Kubikmeter Warmwasser pro Jahr eingespart werden, so die Experten. Zugleich könnte so der Ausstoß von über drei Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. Das entspricht in etwa dem jährlichen Ausstoß einer mittelgroßen Stadt.

Warmwasser: So hoch ist der Durchschnittsverbrauch

Der Preis für warmes Wasser setzt sich aus dem Trinkwasserpreis und den Kosten für die Erwärmung zusammen. Laut einer Umfrage von co2online gibt die Mehrheit der Deutschen an, ihren Warmwasserverbrauch nicht zu kennen. Im Normalfall liege dieser zwischen 30 und 45 Litern täglich, darüber könne von einem erhöhten Verbrauch gesprochen werden. Insgesamt verbrauchen die Deutschen laut Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) etwa 125 Liter Trinkwasser pro Tag .

Weil die Warmwasserbereitung abhängig von der Methode – in den meisten Haushalten wird Erdgas oder Strom verwendet – sehr energieaufwendig sein kann, liegt hier oft ein hoher Kostenfaktor versteckt, wie die Experten erklärten. Bis zu 15 Prozent des gesamten Energieverbrauchs eines Haushalts seien demnach allein auf die Wassererwärmung zurückzuführen. So kommen laut Angaben des Statistischen Bundesamts in einem Zwei-Personenhaushalt zwischen 270 und 330 Euro pro Jahr allein für die Warmwasserbereitung zusammen – zusätzlich zu den durchschnittlich 410 Euro für Kaltwasser.

Wasser sparen: Kürzeres Duschen kann durchaus sinnvoll sein

Sparmaßnahmen sind in Zeiten gestiegener Gaspreise und drohender Mangelversorgung immer wieder im Gespräch. Noch im Sommer 2022 hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum verkürzten Duschen aufgerufen und dafür nicht nur positive Reaktionen geerntet.

Den Wasserexperten zufolge können Verbraucher durch schnelles Duschen aber tatsächlich mehr als 100 Euro pro Jahr einsparen. Auch ein Sparduschkopf lohnt sich: Dieser verbraucht in der selben Zeit nur etwa halb so viel Wasser, wie eine herkömmliche Brause.

Wer noch gezielter Warmwasser – und damit Geld und Co2 – sparen will, sollte zudem darauf achten, bei Spül- und Waschmaschinen stets das Eco-Programm einzustellen. Dieses verbraucht nicht nur weniger warmes Wasser, sondern auch weniger Strom. Zudem gilt grundsätzlich: Je effizienter (und zumeist neuer) die Maschine, desto geringer die Energiekosten.