Für Gazastreifen: Jordanien wirft medizinische Hilfsgüter für Feldlazarett ab

Jordaniens Luftwaffe hat nach Angaben von König Abdullah II. medizinische Hilfsgüter für ein jordanisches Feldlazarett im Gazastreifen abgeworfen. Dies sei gegen Mitternacht geschehen, erklärte er am Montag im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Es sei Jordaniens Pflicht, „unseren Brüdern und Schwestern zu helfen, die im Krieg gegen Gaza verletzt wurden“. Jordanien werde „immer für unsere palästinensischen Brüder da sein“.

Der von Jordaniens König verkündete Abwurf von Hilfsgütern erfolgte zu einer Zeit, in der sich US-Außenminister Antony Blinken zu Vermittlungsbemühungen in der Region aufhielt. Am Samstag hatte Blinken in der jordanischen Hauptstadt Amman Gespräche mit seinen Kollegen aus Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Am Sonntag besuchte der US-Außenminister das besetzte Westjordanland, den Irak und Zypern.

Krieg zwischen Gazastreifen und Israel geht unvermindert weiter

Die israelische Armee hat den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz am Sonntagabend nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten, während „entscheidende“ Angriffe im Krieg gegen die radikalislamische Hamas fortgesetzt würden. Die israelischen Streitkräfte hätten „Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. „Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen.“

Am 7. Oktober hatten Hunderte Kämpfer der radikalislamischen Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, Israel überfallen und in einer Reihe von Ortschaften und bei einem Musikfestival wahllos Gräueltaten vor allem an Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben wurden 1400 Menschen getötet, mehr als 240 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Israel erklärte der Hamas daraufhin den Krieg und nahm den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Dabei wurden nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 9700 Menschen getötet.