Eine Baustelle sorgt ab Mitte September für Verkehrseinschränkungen auf der Landsberger Allee in Berlin. In Fahrtrichtung Osten (stadtauswärts) steht ab dem 18. September zwischen Arendsweg und Ferdinand-Schultze-Straße nur eine Fahrspur zur Verfügung, wie das Bezirksamt Lichtenberg am Freitag mitteilt.

Die Straßenbauarbeiten und Arbeiten an den Infrastrukturanlagen werden voraussichtlich sechs Wochen dauern. Das Abbiegen in die Ferdinand-Schultze-Straße ist im ersten Bauabschnitt, voraussichtlich bis 29. September, nicht möglich. Eine Umleitung werde ausgeschildert, hieß es. Radfahrer und Fußgänger sind von den Einschränkungen nicht betroffen.