Tokio -Japans Regierung wird am Donnerstag mit der Einleitung des aufbereiteten Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer beginnen. „Wir werden (die Betreiberfirma) Tepco auffordern, den Beginn der Einleitung ins Meer auf der Grundlage des von der Atomaufsichtsbehörde genehmigten Plans unverzüglich vorzubereiten“, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida am Dienstag nach einem Ministertreffen in Tokio. Das Vorhaben ist umstritten. Greenpeace kritisierte, Japan habe „eine falsche Lösung“ gewählt.

Die Einleitung solle „am 24. August erfolgen, sofern die Wetter- und Meeresbedingungen dies nicht behindern“, erklärte Kishida. Die Wassermenge, die täglich in den Pazifik geleitet werden soll, ist dem Betreiber zufolge auf 500.000 Liter begrenzt.

Die japanische Regierung argumentiert, dass auf dem Gelände der Atomruine der Platz zur Lagerung des Kühlwassers ausgehe und dadurch die Stilllegungsarbeiten behindert würden. Die Ableitung des Wassers in den Pazifischen Ozean sei eine Angelegenheit, die „nicht aufgeschoben werden kann“, so der konservative Regierungschef. Das Vorhaben ist umstritten: Viele japanische Fischer fürchten um den Ruf ihrer Industrie. China verhängte ein Verbot für die Einfuhr von Lebensmitteln aus Teilen Japans.

Verklappung von Fukushima-Kühlwasser: Es wird 30 Jahre dauern

Im AKW Fukushima Daiichi war es im März 2011 in Folge eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Die Reaktoren müssen weiter mit Wasser gekühlt werden, das in mehr als 1000 riesigen Tanks gelagert wird. Doch nun geht der Platz dafür nach Angaben des Betreiberkonzerns Tepco aus. Zudem drohe eine langfristige Lagerung auf dem Gelände die Stilllegungsarbeiten an der Atomruine zu behindern. Auch bestehe das Risiko von Lecks, hieß es.

Daher sollen die mehr als 1,3 Millionen Liter Wasser über einen eigens hierzu in den Pazifik gebauten, einen Kilometer langen Tunnel ins Meer geleitet werden. Dies wird voraussichtlich etwa 30 Jahre in Anspruch nehmen.

Japan: IAEA stimmt Verklappungsplänen zu

Vor der Verklappung im Pazifik wird das belastete Kühlwasser jedoch zunächst aufbereitet. Das Filtersystem kann allerdings das radioaktive Isotop Tritium nicht herausfiltern. Tepco will das Wasser daher so weit verdünnen, dass die Tritiumkonzentration auf 1500 Becquerel pro Liter sinkt, was weniger als einem Vierzigstel der nationalen Sicherheitsnorm entspreche.

Japans Atomaufsichtsbehörde hatte kürzlich grünes Licht gegeben. Zuvor hatte auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) den Verklappungsplänen zugestimmt. Japan erfülle die internationalen Sicherheitsstandards.

Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt seien „vernachlässigbar“, befand die IAEA. Fachleute verweisen darauf, dass Atomkraftwerke in aller Welt schon seit Jahrzehnten routinemäßig belastetes Kühlwasser ins Meer ableiten.

Greenpeace erklärte allerdings, dass das Filterverfahren fehlerhaft ist und dass in den kommenden Jahrzehnten „immense“ Menge radioaktives Material ins Meer gelangen werden. „Japan hat sich für eine falsche Lösung entschieden – eine jahrzehntelange vorsätzliche radioaktive Verschmutzung des Meeres – und das zu einer Zeit, in der die Weltmeere bereits enormem Stress und Druck ausgesetzt sind“, erklärte die Umweltorganisation am Dienstag.