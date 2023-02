Fünf Arbeiter bei Explosion in Tschechien schwer verletzt In einer Firma, die Propangasflaschen aufbereitet, ist es zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden fünf Mitarbeiter verletzt. dpa

Kostany -Bei der Explosion einer Gasflasche in einer Firma im tschechischen Kostany sind fünf Arbeiter schwer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit Rettungshubschraubern in ein Spezialkrankenhaus für Brandverletzte in Prag gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Weitere 17 Arbeiter wurden in Sicherheit gebracht.