Fünf Verletzte bei Gebäudeeinsturz in Marseille Mitten in der Nacht stürzt im Zentrum von Marseille ein Gebäude ein. Die Rettungsarbeiten werden durch ein Feuer erschwert. dpa

Marseille -Beim Einsturz eines Gebäudes in der Marseiller Innenstadt sind in der Nacht zum Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Unter den Trümmern könnten sich noch lebende Menschen, aber auch Todesopfer befinden, sagte Marseilles Bürgermeister Benoît Payan am Sonntagmorgen. Unter den Trümmern sei ein Feuer entfacht. Dies erschwere die Rettungsarbeiten. Noch wisse man nicht genau, was geschehen sei, aber es habe wohl eine Explosion gegeben, sagte Payan.