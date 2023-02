Fünfjähriges Mädchen erstochen: Motiv für die Tat rätselhaft Ein kleines Mädchen wird in Berlin umgebracht, schnell fasst die Polizei einen Verdächtiger. Er kannte das Kind. Ein mögliches Motiv ist völlig offen. dpa

Polizeibeamte durchsuchen den Bürgerpark in Pankow. Paul Zinken/dpa

Berlin -Zwei Tage nachdem ein fünfjähriges Mädchen in Berlin erstochen wurde, wird weiter über das Motiv des mutmaßlichen Täters gerätselt. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag dazu keine Angaben machen. Unter dringendem Verdacht steht ein 19 Jahre alter Babysitter, der laut der Staatsanwaltschaft ein Freund der Familie ist. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.