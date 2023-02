Für Kinder in Brandenburg Hospizarbeit wichtig Schwerstkranke Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen Unterstützung, damit Lebensqualität bleibt. Kinderhospize leisten wichtige Arbeit. In Brandenbu... dpa

Juliane Paulick sitzt neben ihrer Tochter Soé an einem Tisch im Kinderhospiz «Pusteblume».

Cottbus/Potsdam -Etwa 3000 Kinder in Brandenburg leiden an einer lebensverkürzenden Erkrankung. Das geht nach Angaben des Gesundheitsministeriums aus Daten der Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland hervor. Dazu gehörten angeborene Fehlbildungen, Stoffwechselerkrankungen und bösartige Tumore, wie es vom Gesundheitsressort zum bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit an diesem Freitag heißt. Ins Leben gerufen wurde er vom Deutschen Kinderhospizverein (DKHV). An diesem Tag soll auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender Erkrankung und deren Familien aufmerksam gemacht werden.