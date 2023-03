Für Sommer gerüstet sein: Übung für schnelle Brandbekämpfung Seit Jahren hat Brandenburg mit Waldbränden zu kämpfen. Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr rüsten sich für die Saison und proben den Ernstfall in der Praxis. von Silke Nauschütz , dpa

ARCHIV - Ein Hubschrauber vom Typ Sikorsky CH-53 der Luftwaffe fliegt mit einem Wasserbehälter während einer Übung über den Flugplatz Müncheberg-Eggersdorf. Patrick Pleul/dpa

Müncheberg -Feuerwehrmann Marcus Weber steht vor einem riesigen Wasserbehälter. In wenigen Minuten wird ein Hubschrauber der Bundespolizei Wasser aus dem mobilen Tank für die Waldbrandbekämpfung aufnehmen. Der Behälter, der 36 000 Liter fasst, kann überall aufgestellt und ständig mit Wasser befüllt werden. Das wird besonders wichtig, wenn das Feuer lodert und sich in der Nähe kein See oder Löschteich befindet. Der Mann aus Spree-Neiße ist einer von 45 Luftkoordinatoren, die als Bindeglied zwischen Piloten und Einsatzkräften am Boden für die Waldbrandbekämpfung ausgebildet wurden.