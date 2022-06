Die Fusion, eines der größten alternativen Festivals Europas, ist am Mittwoch gestartet und geht bis zum 3. Juli. Tausende Besucher treffen sich in Lärz (Mecklenburg-Vorpommern) zum Feiern – erstmal ohne Corona-Beschränkungen. Doch offenbar gibt es erste Probleme mit der Polizei vor Ort.

Die Veranstalter beschweren sich auf Twitter über anlasslose Polizeikontrollen der Fusion-Besucher am Bahnhof in Neustrelitz. „Die Besucher müssen ohne Schutz in der Hitze stehen & kommen dehydriert bei uns an. Wir fordern das sofortige Ende dieser verantwortungslosen Gefährdung unserer Besucher:innen!“, heißt es auf Twitter.

Bahnreisende zum #Fusionfestival werden am Bhf Neustrelitz anlasslos von der Bundespolizei kontrolliert, müssen ohne Schutz in der Hitze stehen & kommen dehydriert bei uns an.

Wir fordern das sofortige Ende dieser verantwortungslosen Gefährdung unserer Besucher:innen! — @fusion_festival@mastodon.social (@fusion_festival) June 30, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In den Jahren davor hätte die Zusammenarbeit mit der Polizei bei An- und Abreise immer geklappt, sagen die Veranstalter. „Diese Zusammenarbeit wurde nun einseitig aufgekündigt und durch anlasslose Kontrollen auf zweifelhafter Rechtsgrundlage ersetzt. Das durch die Bundespolizei geschaffene Chaos können wir nicht mitverantworten und ziehen unser gesamtes Personal unter Protest aus Neustrelitz ab“, twittern sie.