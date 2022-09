Berlin - Der 1. FC Union Berlin bestreitet bis ins neue Jahr hinein fast alle seine Bundesliga-Spiele am Sonntag. Das ergab die Ansetzung der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 10 bis 16. Nur das Heimspiel gegen den FC Augsburg findet an einem Mittwoch statt (9. November, 20.30 Uhr). Vor den nun terminierten Spieltagen tritt Union nur bei Eintracht Frankfurt an einem Samstag an (1. Oktober, 15.30 Uhr).

Das hat maßgeblich damit zu tun, dass die Eisernen in dieser Spielzeit in der Europa League und damit am Donnerstag spielen. Im Januar dürfen die Köpenicker dann mal wieder am Samstag ran, am 16. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (21. Januar, 15.30 Uhr). Hertha BSC tritt dagegen häufiger am Samstag an, unter anderem zu Hause gegen den FC Bayern München (5. November, 15.30 Uhr).