Erst Ronaldo, jetzt Reus: Saudischer Club will angeblich BVB-Star holen

Eine englische Zeitung will wissen, dass der Al-Nassr FC an einer Verpflichtung von Marco Reus interessiert ist. Dessen Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus.

Der neue Club von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien soll nach einem Bericht aus England angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Marco Reus haben. Wie die Daily Mail berichtet, beschäftigt sich Al-Nassr FC offenbar mit dem 33-Jährigen, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund am Saisonende ausläuft und dessen Zukunft noch nicht geklärt ist.

Die BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl hatten angekündigt, sich Anfang des Jahres zusammenzusetzen, um über die weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Der Nationalspieler steht seit 2012 beim BVB unter Vertrag und erzielte in 368 Pflichtspielen 156 Tore. Wegen einer Knöchelverletzung musste Reus seine Teilnahme an der WM in Katar absagen. Reus bereitet sich aktuell mit seiner Mannschaft im Trainingslager in Marbella auf die Bundesliga-Rückrunde vor.

Erst in der vergangenen Woche hatte Al-Nassr mit der Verpflichtung von Ronaldo für Schlagzeilen gesorgt. Mit Luka Modric (Real Madrid) und Sergio Ramos (Paris St.-Germain) kursieren weitere prominente Namen rund um den Verein.