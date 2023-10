Die Fußball-Europameisterschaft kommt 2024 nach Berlin. Die Austragung im kommenden Jahr wird dabei teurer als zunächst gedacht. Ursprünglich wurden dafür etwa 47,1 Millionen Euro eingeplant, hieß es in einer Pressemitteilung im Jahr 2021. Ein Jahr später wurden die Kosten auf 61,6 Millionen Euro geschätzt. Nun will der RBB aus Parlamentskreisen erfahren haben, dass die Kosten bereits auf über 80 Millionen Euro gestiegen sind - also fast das Doppelte von dem, was 2021 geplant war.

Zuvor sollte die Summe von 61,6 Millionen Euro auf verschiedene Teilbereiche aufgeteilt werden. Etwa 36,2 Millionen Euro wurden dem RBB zufolge für die Austragung der EM außerhalb des Stadions einkalkuliert. Rund 7,1 Millionen Euro waren für Sicherheitskosten während des Turniers in der gesamten Stadt geplant, 16,7 Millionen Euro für die Organisation sogenannter „Host City Events“, beispielsweise der Fanmeile am Brandenburger Tor. Für das Olympiastadion waren zunächst 27 Millionen Euro eingeplant.

Berlin: Gründe für Mehrkosten der Fußball-EM 2024 noch unklar

Für Aus- und Umbaukosten am Olympiastadion und im Olympiapark rechnete der Senat mit 24,9 Millionen Euro, für sogenannte„sportanlagenbezogenen Maßnahmen“. Dazu zählten laut RBB der Umbau zur Barrierefreiheit, digitale Infrastruktur wie zum Beispiel WLAN und der Ausbau der Sanitäranlagen. Wie die Planung und Verteilung der neuen Summe von über 80 Millionen Euro ausfällt, sei noch nicht bekannt.

Dem RBB-Bericht zufolge sind die Kosten aufgrund neuer Berechnungen einer extra eingesetzten Arbeitsgruppe in der Sportverwaltung gestiegen. Es könnte einen Zusammenhang mit der Entlassung der Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini (SPD) durch Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zu tun haben, heißt es weiter. Am Montag bestätigte der Anwalt von Böcker-Giannini, dass sie entlassen werde. Spranger solle ihr außerdem Hausverbot erteilt haben. Der Senat muss jedoch noch über die Personalie entscheiden.