Gut acht Monate vor EM-Beginn wird es für Fans ernst: An diesem Dienstag um 14 Uhr startet die erste Verkaufsphase für Tickets der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Wer Spiele live im Stadion sehen möchte, hat hier wahrscheinlich die besten Chancen. Denn bis 26. Oktober werden insgesamt über 1,2 Millionen Eintrittskarten für die EM vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Verkaufsphase.

Europameisterschaft 2024: Wo bekomme ich Tickets?

Der Verkauf und die Verlosung laufen ausschließlich über die offizielle EM-Homepage (euro2024.com). Fans konnten sich hier bereits vorregistrieren, können dies aber auch vor einer Bewerbung noch erledigen. Ab Dienstag und bis 26. Oktober sind in der ersten Phase Bewerbungen für alle 51 Spiele möglich.

Fußball-EM: Wie viele Tickets können gekauft werden?

Pro Person kann sich auf maximal vier Tickets beworben werden. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin). Angesichts der größeren Entfernungen der Stadien können Fans – anders als in Katar – nur für ein Spiel pro Tag Karten erhalten.

Der Nachteil für die Fans: Sie wissen – mit Ausnahme von Gastgeber Deutschland – bei ihren Oktober-Bewerbungen nicht, welche Mannschaften sie sehen. Die Auslosung der EM-Endrunde findet erst am 2. Dezember in Hamburg statt. Sportlich hat sich bislang noch kein Team qualifiziert.

Für Sammler von Papierkarten gibt es bereits jetzt schlechte Nachrichten: Die Tickets soll es, wie schon bei der WM in Katar, ausschließlich digital geben.

Sind EM-Tickets personalisiert? Kann man sie zurückgeben?

Die Tickets sind zunächst allerdings auf den Besteller personalisiert. Dieser kann Bestellungen auf seinen Namen für insgesamt vier Personen aufgeben. Die Namen seiner „Gäste“ muss er erst später in einer entsprechenden App benennen – bei der erfolgreichen Bewerbung für mehrere Spiele können die Gäste von Partie zu Partie variieren. Die UEFA will eine Rückgabe zum Einkaufspreis über die offiziellen Kanäle ermöglichen. Der befürchtete Schwarzmarkt soll so bekämpft werden