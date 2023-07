EM 2024: Berlins Wahrzeichen wird zum „größten Fußballtor der Welt“

So soll das geplante Fußballtor am Brandenburger Tor aussehen.

In knapp einem Jahr beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Am 14. Juni findet das Eröffnungsspiel in München statt. Insgesamt werden im Berliner Olympiastadion sechs Spiele des Turniers gespielt. Neben dem Endspiel finden noch drei Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Viertelfinale statt. Zentrum der Spiele soll dabei ein Berliner Wahrzeichen werden. Am Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee soll die größte Fanmeile Deutschlands entstehen.

Doch das ist noch nicht alles: „Wir werden aus dem Brandenburger Tor das größte Fußballtor Europas machen“, sagte Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin GmbH. Zudem soll vor dem Tor verlegter Kunstrasen für eine besondere Atmosphäre sorgen. Vor dem Wahrzeichen Berlins soll ein Fußballtor aufgebaut werden, das gleichzeitig als Bildschirm fungiert.

Es soll die die „Mutter der Fanmeilen“ werden: Das Brandenburger Tor soll in das „größte Fußballtor der Welt“ verwandelt werden. Kulturprojekte Berlin/www.oln.at

Stadt plant Pop-up-Park am Brandenburger Tor zur EM 2024

Auf der Straße des 17. Juni soll eine Art Pop-up-Park entstehen. Fußballfans, Bewohner und Touristen sollen hier auch zwischen den Spielübertragungen ihre Zeit verbringen können. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, und viele weitere sollen übertragen werden.

Der Berliner Senat rechnet zur Fußball-EM in Deutschland mit Millionen von Menschen in der Stadt. „Es werden ungefähr 2,5 Millionen Besucher und Besucherinnen erwartet in Berlin“, sagte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag bei der Pressekonferenz „One year to Final“ rund zwölf Monate vor dem Finale der Fußball-EM in Berlin am 14. Juli 2024.

Das Land stellt für die Europameisterschaft 61,1 Millionen Euro zur Verfügung. Das Thema Nachhaltigkeit soll besonders beachtet werden. „Wir setzen einen klaren Fokus auf den ÖPNV und das Radfahren“, sagte Spranger. So sollen etwa am Olympiastadion rund 2000 Abstellplätze für Räder zur Verfügung stehen. „Wir werden in der Fanzone konsequent Mehrweg-Geschirr einsetzen. Das ist eine Auflage von uns. Und selbstverständlich werden wir kostenlos Wasser ausgeben.“