Fans des 1. FC Union Berlin sind am Montagabend nach dem DFB-Pokalspiel von einer 30-köpfigen Gruppe attackiert und ausgeraubt worden. Der gewaltsame Überfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Sachsen nur wenige Stunden nach dem knappen 1:2-Sieg gegen den Chemnitzer FC. Um 22.30 Uhr seien die Union-Fans auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an einer Autobahnabfahrt der A13 bei Thiendorf im Landkreis Meißen von zahlreichen Unbekannten angegriffen worden.

Die größtenteils vermummten Täter hätten wahllos um sich geschlagen. Viele der Opfer seien Union-Fans gewesen, denen gewaltsam Fan-Utensilien und Taschen geraubt worden seien, so die Polizei weiter. Auch auf Autos hätten die Angreifer eingeschlagen und eingetreten.

Einige Täter trugen wohl Fan-Bekleidung von Dynamo Dresden

Laut Zeugenaussagen sollen einige der Täter Fan-Bekleidung von Dynamo Dresden getragen haben. Bislang sind der Dresdner Polizei neun Opfer bekannt, von denen sechs leichte Verletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Nach ersten Hinweisen nahmen Polizisten in der Nacht einen 21-jährigen Deutschen in Dresden fest, der mutmaßlich an dem Überfall beteiligt war.

Die Dresdner Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.