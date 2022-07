Der schottische Ex-Nationaltorwart Andy Goram ist tot. Der frühere Fußball-Nationalspieler sei unheilbar an Krebs erkrankt gewesen und nun im Alter von 58 Jahren gestorben, teilte sein Ex-Klub Glasgow Rangers am Sonnabend mit. „Die Gedanken der Direktoren, des Managements, der Spieler und Mitarbeiter sind heute bei Andys Familie, und wir bitten darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Andy Goram. 1964-2022



Goram gilt als einer der besten schottischen Torhüter. Er bestritt 43 Länderspiele für die „Bravehearts“ und nahm als Stammkeeper an den Europameisterschaften 1992 und 1996 teil. Goram wechselte 1991 von Hibernian in Edinburgh zu den Rangers, für die er bis 1998 260-mal spielte. Mit den Gers wurde er fünfmal schottischer Meister und dreimal Pokalsieger. 1999 wählten ihn die Fans zum besten Torwart der Rangers-Geschichte. 2001 wurde er als Ersatztorwart bei Manchester United auch englischer Meister.