Bericht: FC Bayern München arbeitet an Rückkehr von Jérôme Boateng

Bahnt sich da eine überraschende Rückkehr in die Bundesliga an? Jérôme Boateng steht einem Bericht des Senders Sky zufolge vor einem möglichen Wechsel zum FC Bayern. Zwei Jahre nachdem der deutsche Fußball-Rekordmeister den Vertrag des Weltmeisters von 2014 nicht mehr verlängert hatte, sollen die Münchner den mittlerweile 35 Jahre alten Abwehrspieler verpflichten wollen, um den Kader in der Breite zu stärken.

Laut Sky sollen bereits Gespräche stattgefunden haben. Die Bayern-Bosse hätten die Idee des Boateng-Comebacks bereits länger, hieß es in dem Bericht. Für diesen Sonntag sollen demnach weitere Gespräche geplant sein.

Eine Ablösesumme müssten die Bayern nicht zahlen. Boateng ist derzeit ohne Verein. Bei Olympique Lyon, wohin er nach seinem Ende bei den Münchnern gewechselt war, bekam er nach der vergangenen Saison auch keinen neuen Vertrag mehr.

📌 Die Bayern wollen Boateng ablösefrei verpflichten, um den Kader in der Breite zu verstärken#skyBuli #SkyTransfer #Boateng pic.twitter.com/xDf4MtFHM9 — Sky Sport (@SkySportDE) September 30, 2023

Berater: Jérôme Boateng hat sich nicht bei Real Madrid ins Gespräch gebracht

Zuletzt hatte Boatengs Berater Berichte zurückgewiesen, wonach sich sein Klient bei Real Madrid als Ersatz für den verletzten David Alaba ins Gespräch gebracht haben soll. „Jérôme hat sich in seiner ganzen Karriere bei keinem Verein je persönlich angeboten, oder gar Präsidenten angerufen, grundsätzlich nicht. Dafür hat er einen Berater“, schrieb Boatengs Spieleragent Tolga Dirican am Freitag auf der Plattform X, vormals Twitter. An den Gerüchten, ausgehend von der katalanischen Online-Zeitung El Nacional, sei „gar nichts dran“.

Boateng war im Sommer 2011 nach den Stationen Hertha BSC und Hamburger SV von Manchester City zu den Bayern gewechselt und spielte dort zehn Jahre.