Union Berlin im Pokal-Halbfinale: Das Wichtigste in Kürze Der 1. FC Union Berlin spielt am heutigen Mittwoch ab 20.45 Uhr im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig

Die Partie findet in der Red-Bull-Arena in Leipzig statt.

Das ARD-Fernsehen und Sky übertragen live ab 20.15 Uhr.

Der Sieger des Spiels trifft im DFB-Pokalfinale am 21. Mai im Berliner Olympiastadion auf den SC Freiburg.

Die Freiburger hatten am Dienstag den HSV mit 3:1 besiegt und waren so als erste Finalmannschaft in das Pokalendspiel eingezogen.

Union Berlin stand bereits im Jahr 2001 einmal im DFB-Pokalfinale.

... und das sind die Schiedsrichter

Das Schiedsrichter-Gespann des Pokal-Halbfinales wird geleitet von Dr. Felix Brych. Der 46-jährige Jurist ist schon seit 1999 DFB-Schiedsrichter. Er bringt zweifellos jede Menge Erfahrung mit. Brych pfiff bereits bei Welt- und Europameisterschaften, ebenso bei den Olympischen Spielen.

Die Schiedsrichter für heute Abend



🧑‍⚖️ Dr. Felix #Brych

🚩 Mark #Borsch

🚩 Stefan #Lupp

4️⃣ Robert #Hartmann

🖥 Günter #Perl

🖥 Michael #Emmer#RBLFCU #DFBPokal @DFB_Pokal — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Union meldet aus Leipzig: „Wir sind da!“

Das Team des 1. FC Union ist im Leipziger Stadion eingetroffen. In einem Tweet der Berliner heißt es: „Wir sind da! Bis gleich, Unioner!“

🏟 Wir sind da!

🙌 Bis gleich, Unioner! pic.twitter.com/kNX9k5dRwr — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Fakten zum Spiel: Wer ist verletzt? Was sagen die Trainer?

Die Ausgangslage:

In der Bundesliga steht Leipzig mit 54 Punkten auf Rang drei, Union hat als Sechster sieben Zähler weniger. Europa-League-Halbfinalist Leipzig ist die aktuell formstärkste deutsche Mannschaft, seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und Favorit. Union gewann die vergangenen drei Bundesligapartien gegen Eintracht Frankfurt (2:0), bei Hertha BSC (4:1) und den 1. FC Köln (1:0). In der Bundesliga konnte Union das Hinspiel gegen Leipzig mit 2:1 gewinnen. Am kommenden Samstag müssen die Berliner in der Liga erneut in der Red-Bull-Arena antreten.

Personal:

RB-Trainer Domenico Tedesco muss auf Lukas Klostermann, Kevin Kampl und Amadou Haidara verzichten. Union-Kollege Urs Fischer kann aus dem Vollen schöpfen. Einzig Torwart Andreas Luthe war angeschlagen. Für ihn steht weiterhin Frederik Rönnow im Kasten. Im Vergleich zum Heimsieg gegen Frankfurt könnte es eine leichte Rotation geben.

Zitate:

„Es wird ein enges Spiel, es wird ein Geduldsspiel. Aus diesem Grund brauchen wir jeden einzelnen RB-Fan“, sagt Tedesco und betont: „Ich mag die Union-Fans, die machen gute Stimmung.“ Fischer erklärt: „Leipzig hat zuletzt in Leverkusen, Bergamo und Dortmund und zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen. Sie sind gut unterwegs und stabil. Sie verfügen über individuelle Qualität und sehr viel Speed. Wir brauchen ein optimales Spiel, um dort für die Überraschung zu sorgen.“

Besonderes:

Die Union-Fans werden aus Protest gegen RB Leipzig in den ersten 15 Minuten schweigen. Mittelfeldmann Rani Khedira spielte von 2014 bis 2017 für Leipzig. Offensivmann András Schäfer ist mit seinem ungarischen Nationalmannschaftskollegen Dominik Szoboszlai befreundet, der für RB spielt. (dpa)

68er-Pokalheld Harald Betke sendet eine Botschaft

Die Berliner Fans erinnern sich natürlich an Harald Betke – einst Spieler des 1. FC Union in der höchsten DDR-Fußballspielklasse. Betke gewann 1968 mit Union den DDR-Pokal. Jetzt möchte das Ehrenmitglied noch etwas loswerden: Betke hat eine Botschaft an den Klub, die Spieler und die Fans.

'68er Pokalheld und Ehrenmitglied Harald #Betke möchte noch was loswerden, Unioner! ❤🤍 pic.twitter.com/CLxoMNwsn0 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Fan-Gesänge im Stau auf der Autobahn

Union-Fans nutzen die Anreise nach Leipzig im Autobahn-Stau offenbar schon für Fan-Gesänge. Ein Tweet des 1. FC Union macht das deutlich.

Auch mal den Stau nutzen, um einen Wechselgesang anzustimmen 😂😍 pic.twitter.com/WpVwm528dz — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Volle Pulle Union“ und 15 Minuten Stimmungsboykott

Das heutige Halbfinale ist für den 1. FC Union eines der wichtigsten Spiele der Klub-Historie. Doch wichtig ist vielen Union-Fans auch, ihre Ablehnung gegen RB Leipzig zu zeigen. Dafür lassen sich die Köpenicker immer etwas einfallen. Mal wurden die Sachsen als „RattenBall“ mit einem verunstalteten Logo im Stadionheft verspottet, mal gab es einen „Trauermarsch“ in Leipzig, jedes Mal ein minutenlanges Schweigen der Union-Fans. Diesmal sollen rote Hoodies mit der Aufschrift „Volle Pulle Union“ den Kontrast zum Dosen-Klub betonen. Union-Fans wollen zu Spielbeginn zudem mit einem 15-minütigen Stimmungsboykott gegen RB Leipzig protestieren.

Wer ist der Favorit? Wie viele Berliner Fans reisen nach Leipzig?

Union Berlin und RB Leipzig sind sportlich in guter Form: Beide haben ihre letzten drei Bundesliga-Spiele gewonnen. Die Favoritenrolle im Pokal-Halbfinale schob Union-Trainer Urs Fischer im Vorfeld den Leipzigern zu.

Die Berliner dürfen, auch wenn es für sie kein Heimspiel ist, auf große Fan-Unterstützung hoffen: Der Gästeblock ist voll. Mindestens 6300 Plätze, also mehr als die üblichen zehn Prozent, werden von Union-Fans besetzt sein. Insgesamt passen gut 47.000 Fans in die ausverkaufte Red-Bull-Arena.

Union Berlin will sich „unsterblich“ machen

Der 1. FC Union macht sich am Mittwoch auf Twitter schon heiß für das Spiel. In Postings des offiziellen Union-Accounts heißt es: „Macht Euch unsterblich, Jungs!“ und „Wir sehen uns in Leipzig, Unioner“.

Macht Euch unsterblich, Jungs! 🔴⚪️ pic.twitter.com/08NBWiDGGe — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch RB Leipzig stimmt sich und die Fans in den sozialen Medien auf das Spiel ein. „So langsam steigt schon der Puls“, heißt es in einem Tweet vom Mittwoch. Das Leipziger Stadion werde um 18.45 Uhr seine Pforten öffnen.