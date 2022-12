WM-Finale: Frankreich setzt Polizei-Großaufgebot ein Frankreichs Innenminister rechnet zum Endspiel am Sonntag mit Zehntausenden Fans auf den Straßen. 14.000 Polizisten sollen mobil gemacht werden. dpa

Auch nach dem WM-Finale werden wieder viele Fans auf der Pariser Prachtmeile Champs-Elysée erwartet. AP/Lewis Joly

Paris -Für das Finale der Fußball-WM will Frankreich landesweit etwa 14.000 Polizisten und Gendarmen mobil machen. Das kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Freitag in Paris an.