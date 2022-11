Erster Drogenfund der WM: Gast schmuggelt 460 Gramm Haschisch nach Katar

Große Mengen von Haschisch sowie Tausende von Tramadol-Pillen wurden am Flughafen in Doha beschlagnahmt (Archivbild).

Katar hat am Montag den ersten Drogenfund während der Fußball-WM bekanntgegeben, darunter das im Fußball weit verbreitete Schmerzmittel Tramadol. Die Zollbehörden am Hamad International Airport in Doha erklärten im Onlinedienst Twitter, sie hätten „den Schmuggel“ von 1990 Tramadol-Tabletten und 464,5 Gramm Haschisch „vereitelt“. Die illegalen Substanzen seien gefunden worden, als Zollbeamte das Gepäck eines verdächtigen Passagiers kontrolliert hätten.

Angaben zur Staatsangehörigkeit des Passagiers machten die Behörden zunächst nicht; laut einem Verantwortlichen, der anonym bleiben wollte, muss der Passagier vor Gericht erscheinen. In dem Golfemirat gelten strenge Gesetze hinsichtlich Drogenbesitzes. Sie sehen lange Haftstrafen, hohe Geldstrafen und Abschiebung vor.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) plant, Tramadol, ein süchtig machendes synthetisches Opiat, ab 2024 auf ihre Verbotsliste zu setzen. Im Radsport ist es bereits verboten.