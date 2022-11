Fußballfan Thomas Hayo findet Fußballliebe „irrational“ Der frühere „Germanys Next Topmodel“-Juror und Fußballfan Thomas Hayo (53) schaut mit gemischten Gefühlen auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Kat... dpa

ARCHIV - Thomas Hayo, Kreativdirektor, ist zu Gast bei der Show "Looks by Wolfgang Joop". Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Berlin -Der frühere „Germanys Next Topmodel“-Juror und Fußballfan Thomas Hayo (53) schaut mit gemischten Gefühlen auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. „Fußballfan zu sein, ist eine Passion, die man kaum erklären kann. Das ist eine irrationale Liebe“, sagt Hayo am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur beim „Moët Effervescence Dinner“. Bei dem Benefizabend in Berlin wurde Geld für ein Aufforstungsprojekt in Berlin und Brandenburg gespendet. Er freue sich aus sportlicher Sicht schon auf das Turnier in zwei Wochen. „Aber ich bin mir der Problematik auch bewusst. Ich sehe das sehr kritisch und glaube nicht, dass man sich an der WM so erfreuen kann wie sonst.“